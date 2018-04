Aeroportos portugueses superam 10 milhões de passageiros no primeiro trimestre

O número de passageiros processados nos aeroportos nacionais entre janeiro e março aumentou 12% em relação ao mesmo período de 2017, com a passagem de 10,4 milhões de pessoas por estas infraestruturas.

Segundo os números divulgados esta sexta-feira, 13 de abril, pela Vinci Airports – dona da ANA - o maior crescimento entre os 10 aeroportos geridos pela multinacional francesa registou-se em Lisboa, com uma subida homóloga de quase 16%, para os 6 milhões de passageiros – mais de metade do total nacional.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, o crescimento foi de 12% para um total de 2,4 milhões de pessoas. O tráfego em Faro manteve-se estável nos 903 mil passageiros, efeito que a empresa atribui à falência da companhia aérea Monarch.

Na Madeira o fluxo cresceu 2,4% para 702 mil pessoas, enquanto os aeroportos dos Açores processaram 382 mil passageiros, um crescimento de 4,5% face ao mesmo período do ano passado.

A variação do tráfego nos aeroportos portugueses ficou acima da média registada pelo grupo Vinci – onde a subida foi de 11,6% - e só foi superada pelas subidas de 26,1% nos aeroportos do Camboja e de 14% no Chile. Contudo, o número de passageiros processados nestes aeroportos fica abaixo dos registados em Portugal.

Por número de passageiros, apenas os aeroportos geridos pela Vinci no Japão – 11,27 milhões no primeiro trimestre - superam os registados em Portugal, que representou 26% do total de 38,6 milhões de passageiros processados em todos os aeroportos do grupo.