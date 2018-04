Metro de Lisboa autorizado a investir 110 milhões em novas composições

O Governo autorizou o Metropolitano de Lisboa a adquirir sete novas composições e a modernizar os sistemas de sinalização e segurança, num investimento de 210 milhões de euros, anunciou o ministro do Ambiente esta quinta-feira, 5 de abril, no parlamento.

João Matos Fernandes falava esta tarde na Assembleia da República numa audição sobre o plano de expansão do Metropolitano de Lisboa e a situação das ligações fluviais com Lisboa, referindo-se a um conjunto de resoluções aprovadas hoje em Conselho de Ministros.

Relativamente à aquisição das sete composições (14 unidades triplas), João Matos Fernandes referiu que se trata de um investimento de 110 milhões de euros e que o concurso será lançado em julho.

Segundo o portal do Governo, o novo sistema de sinalização e segurança permitirá "reforçar a segurança do serviço e reorganizar de forma automática os horários em situações de perturbação na circulação." Neste caso, estarão apenas incluídas as três linhas mais antigas: Azul, Verde e Amarela.

O Executivo refere ainda que as medidas serão financiadas pelo Fundo Ambiental (que resulta da fusão dos fundos de Carbono, de Intervenção Ambiental, de Proteção dos Recursos Hídricos e da Conservação da Natureza e da Biodiversidade), "cujas receitas poderão chegar aos 250 milhões de euros."

Com Lusa