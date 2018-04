Webhelp contrata 220 em Braga

A empresa de origem francesa Webhelp, especializada em outsourcing e que gere centros de contacto e serviços de pagamento, investiu 1,5 milhões de euros num centro de operações em Braga que abre este mês e está a contratar mais de 200 trabalhadores.

Segundo um comunicado enviado à imprensa, a empresa inicia atividade com 80 postos de trabalho e o objetivo é aumentar o número de trabalhadores para 300 até ao final de 2019. Até ao fim de 2018 o número de postos de trabalho alcançará os 150.

A abertura do novo escritório, que será liderado por Benoist Voidie, contou com o apoio da agência para a dinamização económica InvestBraga e da autarquia local, refere a mesma nota. “Este apoio permitiu-nos estabelecermo-nos com grande facilidade. A InvestBraga foi também uma grande ajuda e continua a sê-lo,” refere aquele responsável.

Em Portugal a Webhelp já tem cerca de mil colaboradores, nas duas principais cidades do país. Em Lisboa, além da sede na zona do Marquês de Pombal, funciona ainda a Webhelp Payment Services Portugal, no Parque nas Nações. No Porto os serviços estão localizados na zona da Areosa. A empresa emprega cerca de 35.000 pessoas a nível mundial, nas mais de 100 localizações em 28 países em que está presente.

Em Braga, segundo o site da empresa, estão a decorrer atualmente contratações para posições em quatro áreas: representantes de marcas para a área da moda e da decoração, encarregados de reporting e planificação, responsáveis de serviços gerais e especialistas em informática.