Wall Street sinaliza recuperação do pior início de abril em 90 anos

Os receios do impacto de uma guerra comercial entre as duas maiores potências do mundo, ontem inflacionados por novas retaliações por parte de Pequim, deram às bolsas norte-americanas o pior início de um mês de abril desde a Grande Recessão, e estenderam esta terça-feira a tendência negativa à generalidade das bolsas asiáticas e europeias.

Depois das tarifas aplicadas por Washington à importação de aço e alumínio e a outras dezenas de produtos a partir da China, o governo de Pequim respondeu com o aumento de taxas à entrada de mais de uma centena de produtos provenientes dos Estados Unidos, nomeadamente agrícolas, que pode ter um impacto de 3.000 milhões de dólares (cerca de 2.500 milhões de euros à cotação atual).

A perspetiva de incerteza penalizou os mercados norte-americanos na primeira sessão de abril, levando os principais índices de ações a caírem entre os 1,9% do Dow Jones e os 2,74% do tecnológico Nasdaq Composite, onde os recuos da Amazon e da Tesla pontuaram, com quedas superiores a 5%.

A retalhista liderada por Jeff Bezos afundou castigada por acusações do presidente Donald Trump de que estará a causar perdas monetárias ao serviço postal dos EUA, enquanto o fabricante de carros elétricos refletiu notícias negativas envolvendo um acidente com uma viatura da marca, a recolha de 123 mil veículos por motivos técnicos relacionados com a direção e uma mentira de 1 de abril, lançada nas redes sociais pelo fundador Elon Musk, segundo a qual a empresa estaria falida.

O S&P 500, o mais transversal e representativo dos índices terminou a cair 2,23%, naquele que foi o pior início de um mês de abril desde a Grande Recessão, em 1929, de acordo com a S&P Global, citada pela CNN.

Contudo, esta manhã a negociação dos futuros em Wall Street sinalizava uma recuperação no início da sessão logo mais em Nova Iorque, um dia em que o mercado vai contar com a entrada de uma nova cotada, a Spotify. A plataforma tecnológica conhecida pelo seu serviço de streaming de música chega à bolsa através de uma oferta direta de ações ao mercado – e não um IPO, em que levantaria novo capital para se financiar.