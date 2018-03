Um mar de Volkswagen no deserto da Califórnia

A perder de vista. Do cimo, parece um L invertido, com centenas de filas e inúmeros pontos a refletirem a luz do sol da Califórnia. Mais de perto é que se tem a noção da verdadeira dimensão: os pontos que rebrilham são os para-brisas de dezenas de milhares automóveis estacionados lado a lado, no final da pista de um aeroporto. Se aproximarmos ainda mais a imagem saltam à vista dois logótipos: Volkswagen e Audi.

É aqui, num campo desértico nas imediações de Victorville, que o fabricante alemão de automóveis tem estado a parquear parte dos carros daquelas duas marcas, que foram recolhidos nos Estados Unidos depois do escândalo da manipulação de emissões de gases em viaturas diesel.

Segundo a Reuters, que divulga as imagens, no total a empresa comprometeu-se a gastar mais de 25 mil milhões de dólares nos Estados Unidos para resolver o problema e a comprar até ao final de 2019 cerca de meio milhão de carros afetados pela manipulação só nos Estados Unidos.

Até ao final do ano passado já tinham sido 335 mil os carros recomprados, 294 mil dos quais estarão estacionados em vários locais do país - muitos deles estarão neste “cemitério” californiano. Em fevereiro a Volkswagen disse já ter reparado cerca de 83% dos carros envolvidos, ficando próximo da meta de 85% abrangidos que foi imposta pelos tribunais.

A expetativa é que os veículos armazenados sejam alterados para poderem cumprir com as regras de emissões vigentes nos EUA, para depois voltarem a ser vendidos no mercado ou exportados. Até lá, o fabricante tem de assegurar a sua manutenção regular para garantir que estarão operacionais na altura de passarem para as mãos de novos donos.