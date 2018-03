Novo Banco com prejuízos de 1.395 milhões de euros

O Novo Banco terminou o ano passado com prejuízos de 1.395,4 milhões de euros,o valor mais elevado desde que a instituição foi alvo de medida de resolução do Banco de Portugal, em 2014, anunciou esta quarta-feira a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A determinar o prejuízo (um agravamento de 77% em relação a 2016) esteve o reconhecimento massivo de imparidades por parte do banco presidido por António Ramalho - aumentaram 49,6% para 2.056,9 milhões de euros -, para antever potenciais perdas futuras de acordo com as exigências das autoridades europeiase que já vinha afetando as contas nos últimos trimestres.

O impacto das perdas reconhecidas no capital do banco (com as maiores imparidades a estarem associadas a crédito e outros ativos) obrigou a ativar o Mecanismo de Capital Contingente, levando o Estado a injetar 791,7 milhões de euros em empréstimo ao Fundo de Resolução. Após esta ativação, o reforço da solidez do banco levou a que tenha fechado o exercício com um rácio de capital CET1 phased-in de 12,8% e um rácio de capital total phased-in de 13%.

Aquele mecanismo, criado aquando da venda da instituição aos norte-americanos da Lone Star, é acionado quando os rácios de capital do banco se degradam e caem abaixo da fasquia de 12,5%, e prevê que o Novo Banco possa ser compensado até 3.890 milhões de euros por perdas reconhecidas com alguns ativos problemáticos.

O mecanismo foi contabilizado na rubrica "outros resultados de exploração", que inclui ainda os 66 milhões de euros de mais-valia pela venda do Novo Banco Ásia e custos das contribuições para o Fundo Único de Resolução e para o Fundo de Resolução nacional

Sem considerar a ativação deste mecanismo, o resultado operacional desceu 11,6% para 341,7 milhões de euros e o produto bancário recuou 8,9% para 890,9 milhões de euros, penalizado sobretudo pela descida de 23,3% do resultado financeiro, já que a receita dos serviços a clientes (comissões) até cresceu 17,2%.

A carteira de crédito caiu 6,9% para 2.300 mil milhões de euros, enquanto os depósitos de clientes se reforçaram em 16,1% para 4.100 milhões de euros. O crédito a empresas desceu 10,5% enquanto o dinheiro emprestado a particulares ficou praticamente estagnado em relação ao valor concedido um ano antes, nos 11.330 milhões de euros. Já o crédito não performante reduziu-se em 15% face a 2016, para 9,594 milhões de euros.

Os resultados de operações financeiras subiram 45,2%, beneficiados pelo valor apurado na compra e reembolso antecipado de obrigações, bem como com a venda e reavaliação de títulos de dívida pública.

Os custos operativos caíram 7,1% para cerca de 550 milhões de euros, a refletir a redução de 64 balcões e de 608 trabalhadores (os custos com pessoal caíram 9,1%).

O Novo Banco foi vendido em 75% ao fundo Lone Star em outubro do ano passado, tendo os norte-americanos injetado 1.000 milhões de euros na instituição até ao fim do ano.