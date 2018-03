Da Ribeira para a Big Apple: Time Out Market chega a Nova Iorque no fim do ano

O conceito Time Out Market, que foi desenvolvido de raiz em Lisboa no mercado da Ribeira, tem um novo destino internacional marcado no mapa. Será em Nova Iorque e abrirá no final do ano, anunciou esta quarta-feira a Time Out New York. Segundo aquela publicação, o equipamento vai nascer em Lower Manhattan, reunindo os “melhores restaurantes, bares e experiências culturais”.

O Time Out Market de Nova Iorque, em 55 Water Street, terá 20 espaços de restauração, três bares e capacidade para 520 pessoas e estará instalado num edifício de dois pisos com 2.000 metros quadrados. Terá ainda um terraço exterior com vista para a ponte de Brooklyn, para o East River e para a ponte de Manhattan.

Nos Estados Unidos, além de Nova Iorque abrirá também este ano o Time Out Market de Miami (em South Beach, no último trimestre), a que se seguirão Boston e Chicago, ambos em 2019. Em Londres, que estava previsto ser a primeira localização internacional do conceito, a empresa recorreu da decisão que a impede de instalar o Time Out Market em Spitalfields e está a estudar locais alternativos.

O Time Out Market de Lisboa (que abriu em 2014) recebeu cerca de 3,6 milhões de pessoas no ano passado e tem 26 restaurantes, oito bares e cafés e cinco lojas, acrescenta a edição de Nova Iorque da revista.

No Porto, onde está previsto instalar o segundo estabelecimento do género, a Time Out aguarda pelo parecer da Unesco sobre o projeto que deverá ser instalado na Estação de São Bento.