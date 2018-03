Receios de guerra comercial atiram bolsas para perdas

O final da semana está a ser de quedas para a generalidade das praças europeias, com as ações a acompanharem o sinal menos das pares asiáticas e norte-americanas, depois de esta quinta-feira o presidente norte-americano ter formalizado a introdução de tarifas às importações, particularmente de matérias chegadas da China.

O índice de referência para os títulos europeus, o Stoxx 600, perde 1,5% para 364,56 pontos, o valor mais baixo em mais de um mês. As praças de Frankfurt e Paris são das que mais recuam (cerca de 2%), enquanto em Lisboa o português PSI-20 cede 1,58%. Isto depois de o mercado asiático ter fechado com fortes quedas, na ordem de -4,5% em Tóquio (Nikkei 225) e de quase 2,5% em Hong Kong (Hang Seng). O iene, moeda de refúgio, reagiu em alta, para máximos desde a eleição de Donald Trump para a Casa Branca, enquanto o ouro também apreciou.

Já ontem Wall Street tinha refletido em baixa a decisão da administração Trump de impor tarifas que podem ter um efeito económico de entre 50 e 60 mil milhões de dólares por ano na relação comercial entre as duas maiores economias do mundo. Os três principais índices de ações norte-americanos fecharam a perder mais de 2,5%.

O plano anunciado ontem pelo presidente norte-americano consiste na aplicação de tarifas aduaneiras de 25% sobre um lote de produtos a designar durante um período de consulta de 30 dias e o objetivo, segundo o chefe de Estado, é reduzir o défice comercial com a China, que ascende a 375 mil milhões de dólares (ou pode superar os 500 mil milhões, segundo outras contas citadas por Trump).

“É o maior défice que temos com qualquer país na história do nosso mundo. Está fora de controlo. Estamos com um problema de enorme roubo de propriedade intelectual, que equivale a centenas de milhares de milhões de dólares,” considerou o presidente dos EUA enquanto assinava a ordem que determina as tarifas. Contudo, Trump quis sublinhar que vê a China como “um amigo”.

“Tenho um enorme respeito pelo presidente Xi [Jinping]. Temos uma ótima relação, estão a ajudar-nos muito em relação à situação com a Coreia do Norte,” frisou esta quinta-feira aos jornalistas a partir da Casa Branca.

Isentos – pelo menos temporariamente - da barreira às importações de aço e alumínio (taxas de 25% e 10%, respetivamente, que já tinham sido anunciadas) estarão a União Europeia, o Brasil, a Argentina, a Austrália ou a Coreia do Sul. Em resposta a essas taxas, o Ministério do Comércio chinês já anunciou, segundo o Financial Times, a intenção de aplicar tarifas aduaneiras sobre 128 produtos com origem nos Estados Unidos (nomeadamente carne de porco e alumínio reciclado, segundo o The Wall Street Journal) e cujo impacto comercial se estima em 3.000 milhões de dólares

“A China espera não entrar numa guerra comercial, mas não tem medo. A China espera que os Estados Unidos recuem, tomem decisões prudentes e evitem arrastar as relações comerciais bilaterais para um lugar perigoso,” advertiu o ministro do Comércio da China em comunicado, segundo a Reuters.