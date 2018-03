Preço das casas disparou 9%, vendas próximo dos 20 mil milhões

O índice de preços da habitação, que mede o comportamento do preço das casas em Portugal, registou um aumento médio anual de 9,2% no ano passado, uma aceleração em relação aos 7,2% de subida do ano anterior, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ano que passou ficou marcado pela transação de mais de 150 mil casas (153.292 habitações, mais 20,6% em termos anuais e o valor mais elevado dos últimos nove anos), levando as operações de compra e venda aos 19,3 mil milhões de euros, uma forte subida de 30,6% face a 2016

Foi nas casas existentes que se verificou a maior subida de preços, na ordem dos 10,4%, quase o dobro do crescimento dos preços das casas novas, que foi de 5,6%. A Área Metropolitana de Lisboa foi aquela em que se registou a maior variação anual em valor transacionado (subida de 35%). Cerca de um terço das vendas nacionais (35%) teve lugar na região da capital, que representou quase metade (48,2%) do total do valor transacionado no país.

O recurso a crédito à habitação tem vindo a aumentar nos últimos meses, perante a melhoria das condições económicas, maior disponibilidade dos bancos para emprestar dinheiro e o ciclo de baixas taxas de juro, a que se junta também o efeito da maior apetência por imobiliário nacional por parte de cidadãos de origem estrangeira.