Responsabilidade social das empresa vai ser distinguida

A Associação Portuguesa de Ética Empresarial promove a 4.ª edição do Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

As empresas públicas e privadas portuguesas podem ver distinguidas as suas práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, avisa a Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE). Em comunicado enviado às redações, a instituição dá conta de que as candidaturas para o Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade 2018 estão a decorrer até 15 de Abril e que são elegíveis todas as entidades públicas e privadas, tenham ou não fins lucrativos.

A avaliação divide-se em dois grandes blocos: um dedicado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU e outro que olha sobretudo para o comportamento em áreas como Ambiente, Recursos Humanos ou Comunicação. A APEE salienta que as empresas que forem reconhecidas ganharão protagonismo entre os pares, nos mercados nacional e internacional, para além de poderem usar durante um ano o selo de RS e Sustentabilidade.

No ano passado, na 3.ª edição desta iniciativa, foram distinguidas mais de 40 entidades nacionais.