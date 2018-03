Louis Vuitton viaja até Madrid em Abril

A casa francesa celebra os 164 anos marcando presença em mais um importante museu mundial, onde oferece uma verdadeira viagem pelo tempo.

Tudo começou com os – agora clássicos – baús de viagem. Os constrangimentos da tecnologia e dos costumes da época não davam propriamente para grandes inovações, mas quando abriu o seu primeiro espaço em nome próprio, o ainda jovem Louis Vuitton começou imediatamente a destacar-se: primeiro, garantia que os acabamentos de todas as suas malas de viagem eram de qualidade irrepreensível. Depois, começou por impermeabilizá-las, o que lhe deu uma vantagem em termos de design. É que as suas malas, ao contrário dos antepassados baús, podiam finalmente ter tampas direitas, sem a preocupação de as arredondar para que a água escorresse. O que significava, também, que podiam ser mais bem arrumados, ocupando menos espaço em carruagens, comboios ou barcos. E quando a mulher de Napoleão III o nomeou o seu ‘embalador’ oficial, o jovem Vuitton ganhou o reconhecimento que lhe falta na alta sociedade francesa – algo bastante valioso para alguém originário de uma humildade cidade a 400 km de Paris.

No início do século XX, Louis destacou-se pelas suas ideias inovadoras e perfeitamente executadas. Pertence a si a criação do baú-cama, utilizado por vários exploradores que se aventuraram nos continentes africano e asiático; depois o baú-toucador muito útil para que as damas da alta sociedade pudessem viajar com todos os seus pertences devidamente ordenados; o baú-secretária, as caixas de sapatos, o baú guarda-fatos...enfim. Pode, de facto, agradecer-se a Louis Vuitton o aparecimento da elegância, da comodidade e da qualidade nas viagens – já para não falar da segurança. Consta que os fechos das suas malas e baús sempre se destacaram por ser dos mais impenetráveis. Talvez por isso tenha havido espaço para que criasse e conseguisse difundir pequenas malas para transportar caviar, garrafas de whisky ou cigarros.

As malas de mão e de trazer ao ombro foram uma consequência dos tempos e das tendências e nem as mais antigas deixam de encantar os consumidores dos tempos modernos.

E é precisamente para celebrar esta riqueza e diversidade da marca, atualmente pertencente ao gigante da moda LVMH, que o museu Thyssen-Bornemisza de Madrid recebe a exposição Time Capsule, onde os quase dois séculos de história da Louis Vuitton são aclamados. As peças expostas fazem parte dos arquivos da casa, e já passaram por Hong Kong, Dubai ou Berlim, num périplo pelo mundo que marca, também ele, esta ligação do artífice à arte de viajar.

Na vizinha Espanha, a mostra estará patente entre os dias 17 de Abril e 15 de Maio.