Restauros e decoração de luxo fazem disparar resultados da Vector Mais

A empresa de renovação e decoração de interiores Vector Mais renovou espaços para a Nokia, a Euronext ou a Axa Assistance, e consolida-se no mercado.

Criada no ano 2000, a empresa liderada por Duarte Aires tem estado a crescer consistentemente, sobretudo no mercado nacional: no ano passado fechou as contas com uma faturação de 27 milhões de euros, batendo assim um recorde para a companhia. Vocacionada para a área das obras interiores, a Vector Mais foi escolhida para renovar as novas sedes da Nokia, da sociedade de advogados Uria Menendez – Proença de Carvalho, da Bose, da Euronext e da Havas, por exemplo, o que lhe garantiu projeção.

Também se afirmou no retail de luxo, concretizando projetos para a Ladurée, em Lisboa e para a nova loja da Fashion Clinic. Na hotelaria, o destaque vai para os projetos dp Praia d’El Rey Marrioto Golf & Beach Resort e do Vilalara Thalassa Resort.

Em comunicado, o CEO da Vector Mais – que opera também em Angola, onde tem instalações físicas sob outro nome - reitera que pretende reforçar a aposta no mercado nacional, onde atualmente tem uma equipa de mais de 60 profissionais