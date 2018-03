Primeiro carro voador já aceita encomendas

Se tudo correr como esperado por esta empresa holandesa, os céus poderão receber no ano que vem o primeiro carro voador do mundo produzido em sérir. As encomendas para a compra do PAL-V Liberty – que ficará habilitado, além de voar, também a circular nas estradas - já estão a decorrer, mas o lote inicial de veículos está limitado a 90 unidades.

A edição PAL-V Liberty Pioneer, a primeira a ser lançada, arranca com um preço estimado de 499 mil euros (excluindo impostos) e pode ser personalizada à medida do utilizador. Seguir-se-á a edição PAL-V Liberty Sport, a versão standard do Pioneer, que custará a partir de 299 mil euros.

Segundo informações no site da Pal-V, os interessados podem adquirir opções de compra do Pioneer por 25 mil euros e da versão Sport por 10 mil euros (valores não reembolsáveis). No caso deste modelo, a reserva provisória é de 2.500 euros. Apesar de o preço incluir aulas de adaptação ao veículo, há porém uma condição prévia: os proprietários terão de ter licença de voo.

Os primeiros exemplares do carro voador foram dados a conhecer este mês pela empresa no salão automóvel de Genebra. Tem capacidade para duas pessoas mas não é possível descolar e aterrar em qualquer sítio – é preciso uma área de até 200 por 20 metros para descolar. Em caso de emergência, bastará um terreno do tamanho de um campo de ténis para aterrar.

Em terra o veículo alcança uma velocidade máxima de 160 quilómetros por hora, enquanto no modo voo a velocidade máxima é de 180 quilómetros por hora, a uma altitude máxima de 11.000 pés (3,35 quilómetros) e com um raio de ação de pouco mais de 550 quilómetros. A transição entre os modos ar e terra demora entre cinco e dez minutos.

O veículo aguarda ainda por certificações finais de segurança para poder descolar comercialmente. "São necessários vários testes para provar que o PAL-V Liberty cumpre com os regulamentos", afirma Mike Stekelenburg, engenheiro-chefe da PAL-V, citado num comunicado da empresa.