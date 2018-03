emov põe 150 carros elétricos partilhados a circular em Lisboa

A PSA-Peugeot Citroën vai colocar a circular em Lisboa 150 novos carros elétricos no modelo de partilha (carsharing) a partir de abril, anunciou a empresa esta segunda-feira, 19 de março. Em comunicado, a marca especifica tratar-se de veículos Citroën C-Zero, tornando a emov (aliança PSA/Free2Move e Eysa) na primeira a operar uma frota totalmente elétrica na capital.

O serviço estará disponível não apenas no centro da cidade mas também junto do aeroporto Humberto Delgado, o que permitirá a circulação nas zonas limítrofes da capital, tanto a residentes como a turistas. À semelhança de outras plataformas concorrentes, a emov estará disponível através de uma aplicação de smartphone que se ativa para poder localizar, reservar e utilizar a viatura.

A chegada a Lisboa ocorre mais de um ano depois do arranque da operação em Madrid, onde a emov conta com 600 veículos e mais de 160 mil clientes. Para breve poderá estar a entrada noutras cidades espanholas, refere o CEO da joint-venture, Fernando Izquierdo.

No modelo espanhol, cada minuto é tabelado a 24 cêntimos (29 cêntimos a partir de 50 quilómetros), podendo o carro ser reservado por 69 euros por dia (a partir de cinco horas). A taxa de subscrição é de 9 euros e a reserva do carro pode ser feita com 20 minutos de antecedência sem custos.

Em Lisboa a Citydrive é uma das empresas que já oferece serviço de carsharing. Não aplica mensalidades e inclui combustível, seguro, manutenção e assistência, além de estacionamento. Em setembro do ano passado também a Brisa, a BMW e a Sixt lançaram a DriveNow, com uma frota inicial de 211 veículos das marcas Mini e BMW, incluindo cerca de uma dezena de carros eléctricos (BMW I3).

Existe ainda um serviço de partilha de motorizadas, o eCooltra, que tem mais de uma centena e meia de veículos espalhados por Lisboa. Além da cidade portuguesa, está também presente em Madrid, Barcelona e Roma.