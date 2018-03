Sara Sampaio dá cara pelo BPI

A partir de abril a supermodelo portuguesa Sara Sampaio vai ser a imagem do banco BPI. A modelo internacional assinou um contrato de um ano com o banco liderado pelo espanhol Pablo Forero, durante o qual a sua imagem será usada em ações de comunicação e publicidade, refere um comunicado do banco.

A primeira campanha publicitária com a modelo de 26 anos foi filmada recentemente em Portugal, durante dois dias, e será reproduzida em televisão, meios digitais, rádio, imprensa e mupis no exterior. Também a rede de balcões do BPI contará com a imagem da modelo, numa campanha desenvolvida pela Partners.

A diretora de comunicação do BPI, Filipa Roquette, refere a "determinação e perseverança" de Sara Sampaio e o facto de nunca ter esquecido a ligação ao país como argumentos para a sua escolha, que "reflete a vontade do banco de afirmar todo o seu potencial de crescimento e de ajudar os nossos clientes a tornar os seus projetos em realidade”.

Na mesma nota divulgada pela instituição - onde não é referido o valor investido na campanha e que o banco não quis revelar quando contactado pela EXAME -, Sara Sampaio, que diz ser cliente do banco, sublinha o facto de o BPI ter nascido, como ela, no Porto. "Vejo o BPI como um companheiro de viagem," explica a modelo que já trabalhou para marcas como a Calzedonia ou Victoria Secret.

Segundo o relatório e contas do BPI de 2016, o banco foi o 16.º maior anunciante publicitário dentro do setor financeiro a nível nacional, tendo uma quota de investimento de 2%. O setor financeiro foi, por sua vez, o nono maior investidor em publicidade no país, refere o mesmo documento. Os gastos com publicidade e publicações ascenderam a 8 milhões de euros naquele ano e 4,75 milhões de euros no primeiro semestre de 2017.

Na sequência de uma OPA lançada no início do ano passado, o banco catalão CaixaBank ficou com 84,5% do capital do BPI. A Allianz é o segundo maior acionista, com 8,425%.