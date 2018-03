Acidente mortal leva Uber a suspender testes com carros autónomos

A plataforma digital de transportes Uber suspendeu a realização de testes com carros autónomos nos Estados Unidos, depois de uma colisão ter provocado a morte de um peão.

Em causa está a morte de uma mulher em Tempe, no Arizona, no domingo à noite, que foi atingida pelo veículo. A vítima foi levada para o hospital, acabando por sucumbir aos ferimentos.

Segundo a Bloomberg esta será “provavelmente” a primeira vítima mortal envolvendo um veículo sem condutor. O The New York Times referem citando a polícia local, que o carro circulava em modo autónomo. Embora no interior da viatura estivesse um condutor, tal não impediu que o veículo atingisse a mulher quando ela atravessava fora da passadeira.

Na sequência do acidente, a Uber suspendeu esta segunda-feira todos os ensaios envolvendo os seus veículos autónomos em Pittsburgh, São Francisco, Toronto e na zona de Phoenix. A empresa lamentou a morte da mulher e disse estar a cooperar com as autoridades na investigação do incidente.

Em fevereiro do ano passado o site The Verge noticiava o início de viagens da Uber no Arizona, a bordo de um Volvo XC90 SUV equipado para funcionar como veículo autónomo, mas com a presença de dois engenheiros da empresa nos bancos da frente, prontos a intervir em caso de emergência.

Um mês depois a companhia viu-se obrigada a suspender os testes naquele Estado norte-americano, depois de uma colisão, igualmente em Tempe. O outro veículo envolvido no acidente não terá cedido passagem ao carro autónomo numa curva, levando a que colidissem e a que o automóvel da Uber tivesse ficado voltado sobre o seu lado direito. Na altura, o incidente não causou vítimas.