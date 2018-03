Os conselhos do Banco de Portugal sobre o crédito à habitação

"O crédito à habitação é provavelmente o compromisso financeiro mais importante e mais duradouro da sua vida". É desta forma que começa o vídeo do Banco de Portugal que, no Dia Mundial do Consumidor, pretende tirar algumas dúvidas e dar um panorama geral sobre os cuidados a ter na contratação de um crédito à habitação.

Prazo, taxa de esforço, comparações ou taxa fixa vs taxa variável são alguns dos temas abordados. Recorde-se que o Banco de Portugal tem alertado nos últimos meses para o eventual perigo do aumento dos créditos à habitação, sobretudo porque as prestações atuais contam com o efeito das Euribor muito baixas, algo que não se vai verificar para sempre.