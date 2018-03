Turistas gastaram €41,5 milhões por dia em Portugal

Por dia, em média, os turistas deixaram €41,5 milhões em Portugal, em 2017, um total de €15,15 mil milhões no conjunto do ano. Isto significa, segundo dados do Banco de Portugal, que desde 2010 (ano do pedido de resgate à Troika) o valor gasto no País em atividades de viagens e turismo mais do que duplicou. Nos últimos quatro anos, cresceu sempre acima dos 10% e só o ano de 1998 – o da Expo – teve uma taxa de crescimento superior (20,7%) à de 2017 (19,5%).

Entre os turistas que mais aumentaram os gastos estiveram os norte-americanos (37%) e os brasileiros (45%), enquanto os angolanos reforçaram em 25%. O valor para os turistas da China cresceu ainda mais: 80%.