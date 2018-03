E os dez mais ricos do mundo são…

A única fortuna portuguesa que surge na lista é atribuída à viúva do empresário Américo Amorim, Maria Fernanda Amorim – 5,1 mil milhões de dólares, na 382.ª posição, subindo três degraus em relação a 2017 -, sendo o maior ativo estimado a posição da família Amorim na Galp (onde a sua filha, Paula Amorim, é presidente do conselho de administração). Alexandre Soares dos Santos e Belmiro de Azevedo, que ocupavam no ano passado respetivamente os lugares 745 e 1.121, não constam este ano da lista.

Já a empresária angolana Isabel dos Santos surge em 924.º lugar, com 2,6 mil milhões de dólares, caindo quase 300 posições e 500 milhões de dólares face a 2017. Quem também cai na lista é o presidente dos EUA, Donald Trump - está em 766.º lugar, com 3,1 mil milhões de dólares, descendo 222 lugares em relação ao ranking do ano anterior.

VEJA AQUI O TOP 10 MUNDIAL