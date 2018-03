Portugal lidera aumento do fosso salarial entre homens e mulheres

Os números não deixam margem para dúvidas: desde o ano 2000, Portugal foi o país da OCDE que mais viu aumentar a diferença salarial entre homens e mulheres. Esta disparidade fixou-se nos 17% em 2016, segundo dados recolhidos pela Pricewaterhousecoopers (PwC).

No estudo Women in Work Index, realizado anualmente e a que a EXAME teve acesso, a consultora estima ainda que se a percentagem de mulheres portuguesas no mercado de trabalho fosse equiparada à da Suécia, o ganho para a economia podia ser superior a 16 mil milhões de euros – ou 8% do PIB de 2016.

A Suécia é atualmente o país que lidera o índice da PwC que mede a participação das mulheres nas economias mundiais através de cinco indicadores, cuja média ponderada permite realizar este ranking: disparidade salarial, número de mulheres no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades, desemprego feminino e percentagem de mulheres com emprego a full-time. Já Portugal ocupa, na mais recente listagem, o 18.º lugar, caindo da 5.ª posição que ocupava no ano 2000. É apontado como o país com a pior performance entre todas as economias da OCDE desde o início do século. Já o Luxemburgo foi aquele que mais conseguiu reduzir esta desigualdade no mesmo período de tempo. Israel e a Polónia ocupam o segundo e terceiro lugares entre os melhores desempenhos.

Em termos globais, a PwC refere que reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres poderia ter um impacto positivo de 1,6 biliões de euros nas economias da OCDE, no longo prazo. Em termos de participação das mulheres no mercado de trabalho, se todos os países atingissem os níveis da Suécia, o PIB da OCDE poderia aumentar em 4 biliões de euros.