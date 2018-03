Amazon e Google são só o “começo”, diz embaixador dos EUA

Com a economia em recuperação e o País a recuperar a confiança junto dos investidores, a anunciada entrada de várias multinacionais tecnológicas no país pode ser apenas uma amostra do que ainda está para vir, espera George Edward Glass, embaixador dos Estados Unidos em Portugal.

Em entrevista à EXAME, o diplomata fala sobre o futuro das relações económicas entre os dois países numa altura em que a agenda Trump defende que EUA e parceiros devem crescer em conjunto. E espera que Portugal possa ser mais ousado em matéria energética, já que tem potencial para ser a porta de entrada do gás de xisto americano na Europa.

A entrevista com George E. Glass, como está a ser a sua experiência no país e um retrato do estado atual das relações económicas luso-americanas na edição de março da revista EXAME, desde esta quarta-feira nas bancas.