Sonae Sierra e Armórica juntam-se em compra de shopping na Covilhã

A Sonae Sierra e a Armórica anunciaram hoje a criação de uma parceria para a aquisição do centro comercial SerraShopping, na Covilhã, parcialmente detido pelo Sierra Portugal Fund - um dos quatro fundos imobiliários geridos pela Sonae Sierra -, não tendo sido divulgados os valores da operação.

No âmbito desta aquisição, a Armórica deterá uma participação maioritária no ativo, ficando a Sonae Sierra com uma participação minoritária e mantendo-se responsável pela gestão do centro comercial.

O SerraShopping abriu ao público em novembro de 2005 e tem 75 lojas instaladas em 17,7 mil metros quadrados de área bruta locável.

"A aquisição do SerraShopping insere-se na estratégia de expansão da Armórica que passa por adquirir ativos de reconhecida qualidade e alinhados com seu modelo de investimentos," refere o chairman da Armórica, Johannes Sleumer, em comunicado.

A Sonae Sierra foi assessorada nesta transação pela RPE, tendo os aspetos legais ficado a cargo da Garrigues. A Armórica geriu a transação com o suporte da Internos e da PLMJ, na consultoria legal.

Com Lusa