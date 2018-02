Gulbenkian vai sair do negócio do petróleo

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou que está a negociar a venda da Partex, empresa petrolífera que detém a 100%, e que representou quase um quinto dos seus ativos totais no ano passado. Em comunicado, a instituição liderada por Isabel Mota revela que este é um movimento que está a ser equacionado há algum tempo, na sequência dos “seus objetivos em prol da sustentabilidade, na linha do movimento internacional seguido por outras fundações” lê-se num comunicado libertado esta quinta-feira.

Aliás, assim que assumiu a presidência da Fundação Calouste Gulbenkian, há cerca de um ano, Isabel Mota recebeu uma carta que pedia que o conselho de administração da Fundação trabalhasse “numa estratégia de saída dos seus ativos relacionados com combustíveis fósseis, aceitando o desafio de interpretar o legado do Fundador em cada momento da história e honrando a sua memória como personalidade comprometida com o futuro”.

Pouco tempo depois o seu antecessor, Artur Santos Silva, diria em entrevista que o petróleo era já uma parte muito menos significante dos ativos da Fundação, e que acreditava que a mesma poderia ser sustentável mesmo sem o ramo petrolífero.

O Expresso avançou entretanto que em cima da mesa está uma proposta dos chineses da CEFC China Energy. Informação que a Gulbenkian não comenta. Os valores do negócio também ainda não são conhecidos.

Recorde-se que foi precisamente com investimentos em petróleo que Calouste Gulbenkian conseguiu chegar a Portugal como um dos homens mais ricos do mundo – apesar de ter sido também um forte investidor em arte e em mercados financeiros – a meio da década de 1940. No entanto, e segundo contas da Fundação, se em 2011 o petróleo representava cerca de 38% da composição da carteira, hoje pesa apenas 18%.