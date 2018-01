Já está nas bancas a edição de fevereiro da EXAME

Conheça já a primeira edição da revista agora como parte do grupo Trust in News

Neste número, damos destaque de capa ao perfil de seis dos maiores disruptores mundiais na área tecnológica, mas com grande impacto na forma como trabalhamos, nos deslocamos, aprendemos ou nos divertimos. Para além da história de vida de pessoas como Mark Zuckerberg ou Jack Ma, retiramos as lições de gestão que foram aprendendo ao longo da vida, e que partilham agora com empresários e empreendedores de todo o mundo.

Na Grande Entrevista temos como convidado João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria, que nos fala da sua saída do Governo, da sua nova vida na Clearwater International, das startups e da WebSummit, bem como do impacto de que a tecnologia está e irá ter na indústria e no trabalho do futuro.

Como sempre, damos atenção aos negócios. Neste capítulo, há histórias inspiradoras de novos segmentos, como as startups na saúde e as cervejeiras artesanais, que já são mais do que uma moda, são mesmo negócio. Mas há também espaço para empresas centenárias: fomos analisar o atual momento dos CTT, entre as exigências do serviço público e dos accionistas, e contamos a forma como a Imperial, histórica fabricante de chocolates que tem marcas como a Regina, deu a volta às dificuldades, com os olhos nas exportações.

Na Opinião, para além do nosso colunista residente, António Nogueira Leite, convidámos Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da CMVM, que se debruça sobre o futuro dos mercados financeiros num contexto de revolução tecnológica e de hábitos em profunda mudança, com a ascensão dos Millennials.

Com estes e muitos outros temas, há muito para ler na EXAME de Fevereiro.