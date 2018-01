Grupo Navigator investe em nova central fotovoltaica

Dois anos depois da instalação de uma primeira central fotovoltaica, a Navigator (antigo grupo Portucel Soporcel) anuncia um novo investimento numa unidade de produção de energia elétrica. Em comunicado enviado às redações, o grupo liderado por Diogo da Silveira refere que a nova central solar, instalada na Herdade da Espirra, vai entrar em funcionamento já durante o mês de Fevereiro. O investimento nesta infraestrutura ronda os 100 mil euros.

Esta nova unidade, em Pegões, terá uma potência instalada de 112,6 KW e contará com 352 painéis fotovoltaicos. Junta-se assim à primeira central construída pelo grupo Navigator, que em 2016 instalou 8800 painéis solares no topo da fábrica papel que detém e que está sediada em Setúbal, num investimento que chegou aos 2,1 milhões de euros.

O objectivo da empresa é, lê-se ainda no mesmo comunicado, garantir emissões nulas de carbono e reduzir o recurso à aquisição de energia da rede elétrica nacional. A Herdade da Espirra acolhe um dos maiores viveiros europeus, para além da restante produção agroflorestal e da produção de vinhos, possivelmente o lado mais conhecido do grande público.

Em entrevistas recentes, o presidente-executivo do grupo tem reiterado o compromisso da empresa com as energias limpas, fixando em 15% a redução do consumo específico de energia até 2025.