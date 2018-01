Shoppings mudam de mãos, vendas superam mil milhões

O ano ainda mal começou e já se batem recordes em Portugal. O anúncio de que a venda do Almada Fórum - avaliada em 450 milhões de euros - está praticamente fechada entre a Blackstone e o grupo Merlin está a fazer soar os alarmes. As "negociações avançadas" de que a Bloomberg fala esta sexta-feira colocam o investimento em imobiliário comercial em Portugal a render mais de mil milhões de euros - acima dos 850 milhões registados ao longo dos últimos dois anos.

A contribuir para estes números estão as alienações do Sintra Retail Park, do Fórum Sintra, do Fórum Montijo e do Almada Fórum, de que o grupo Blackstone decidiu desfazer-se ainda durante o ano passado. Os três primeiros foram vendidos no início de Janeiro ao Immochan - o braço imobiliário do grupo Auchan, que detém os supermercados Jumbo e Pão de Açúcar -, que os junta assim aos centros comercial Alegro em Alfragide, Setúbal e Castelo Branco. O negócio, comunicado à Autoridade da Concorrência, cifrou-se nos 400 milhões de euros, segundo informações da Bloomberg. Com a venda do Almada Fórum, a Blackstone garante um encaixe total de 850 milhões de euros, pelos quatro shoppings em solo nacional.

É preciso juntar ainda às contas a venda do Dolce Vita Tejo à Axa, por 230 milhões de euros, numa operação anunciada no passado dia 22 de Janeiro pelo próprio grupo francês. Nota ainda para o facto de o Serra Shopping, na Covilhã, e o Rio Sul, no Seixal, estarem à espera de comprador, depois de a Sonae Sierra ter anunciado que também pretende desfazer-se destas duas unidades.