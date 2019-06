VISÃO lança edição especial sobre Surf

A VISÃO lança mais uma edição especial da família VISÃO, desta vez dedicada ao Surf, como forma de homenagear o desporto-sensação em Portugal. É o primeiro projeto editorial português de surf publicado em papel desde há três anos, a VISÃO SURF procura apresentar um retrato tão multifacetado quanto possível da realidade do surf em Portugal e no mundo em 2019.

A VISÃO Surf foi elaborada pela equipa da VISÃO, com João Valente, jornalista especializado em surf há mais de 30 anos, como editor convidado e com a colaboração na área comercial de Rodrigo Pimentão, ex-diretor de marketing da maior empresa de surf em Portugal, comentador de surf, formador e consultor.

Com os Jogos Olímpicos no horizonte e novos surfistas a multiplicarem-se por todos os corpos aquáticos do planeta, para onde caminha o surf e que lugar ocupa o nosso país na rota internacional das ondas? Quais os desafios a enfrentar no campo do turismo, do desporto, do mercado, do ambiente? Falamos com alguns dos principais players do mercado, entre surfistas, treinadores, dirigentes desportivos e empresários para procurar traçar um perfil do presente e levantar a ponta do véu sobre o futuro.

Nesta edição especial, falamos também da grande aventura de andar atrás das ondas, seja no distante Sudeste Asiático, onde um português comanda uma operação de cruzeiros pelas mais perfeitas ondas dos sete mares, seja na Nazaré, onde mostramos porquê os surfistas e os conquistadores do Evereste partilham mais semelhanças que diferenças. Além disso, apresentamos dois roteiros de ondas para todos os bolsos e níveis de habilidade, através das melhores regiões de surf em Portugal e de alguns dos mais desejados destinos de surf do mundo.

No campo do estilo de vida, abordamos alguns surfistas mestres de ioga e meditação para procurar saber como se entrelaçam os caminhos do corpo e da mente, em cima de uma prancha ou de um tapete.

E se o surf parece a nova galinha dos ovos de ouro da promoção turística em Portugal, no artigo Unidos Pela Água, mostramos como os Açores podem constituir um caso único de turismo sustentado, inclusive na ocupação das ondas. E, logo no seguimento, entrevistamos a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, para ficarmos a saber a visão do governo sobre a matéria.

Mas surf também é cultura, por isso a VISÃO SURF traz duas entrevistas exclusivas, com William Finnegan, cujas memórias “Dias Bárbaros – Uma Vida de Surf” ganhou o Prémio Pulitzer para autobiografias, e Matt Warshaw, o historiador-mor do surf e autor da Enciclopédia do Surf. Para rematar, apresentamos também uma lista de 10 filmes e 10 livros essenciais, que todo o surfista deveria ver ou ler.

Há ainda muito mais para descobrir nesta edição, do surf como ferramenta de intervenção social, das tecnologias desenvolvidas em Portugal e que fazem sucesso no mundo das ondas, das sugestões de compras para o Verão 2019, há muito por onde explorar ao longo das suas 132 páginas com design cuidado, da autoria de Paulo Reis.

Procure-a nas bancas!