VISÃO lança revista especial sobre Fátima para assinalar Centenário

Fátima é um fenómeno social inigualável em Portugal. Há poucos portugueses que por lá não tenham passado, milhares que lhe fazem promessas que cumprem devotamente todos os anos. Por tudo isto, a VISÃO não podia deixar de dedicar um número especial a este acontecimento histórico e sociológico, quando se celebra o centenário dos avistamentos. A presença de Francisco, talvez o mais popular dos papas e o quarto pontífice a visitar o Santuário, é mais um íman que atrai os crentes neste dia especial. Espera-se um milhão de pessoas nos dias 12 e 13 de maio, numa gigantesca e desafiante operação logística e de segurança.

Nesta edição para guardar, procuramos dar o contexto histórico, a construção e a dimensão do fenómeno, explicando o papel da Igreja na legitimação dos acontecimentos e passando em revista os papas que canonizaram Fátima, com especial destaque para Francisco e João Paulo II, o que maior ligação tem a Maria e ao Santuário. Tudo isto com a colaboração de jornalistas da especialidade – António Marujo, autor de mais de uma dezena de livros sobre temáticas religiosas – e de opinião reputada, como a de Tolentino Mendonça, José Miguel Sardica e Paulo Mendes Pinto, numa edição recheada de portefólios e fotografias memoráveis. Razões de sobra para acreditarmos que esta é uma revista para guardar. Procure-a nas bancas!