A melhor região de turismo do País? É o Centro

A Turismo Centro de Portugal (TCP) foi a grande vencedora, e já pela segunda vez, da categoria “Região de Turismo Nacional”, para a qual estava nomeada juntamente com as restantes zonas turísticas de Portugal. O prémio foi recebido por Pedro Machado e Jorge Loureiro, o presidente e o vogal da comissão executiva da TCP.

“O prémio enche-nos de alegria e orgulho", sublinhou Pedro Machado. “É, seguramente, um estímulo para as empresas e empresários, para os operadores turísticos e para todos aqueles que estão na cadeia de valor que o turismo hoje representa”, disse, acrescentando que esta distinção seria o reflexo do “reforço do crescimento dos destinos turísticos que agora estão a emergir e que contribuem para o todo nacional”.

Os Publituris Portugal Travel Awards são uma cerimónia anual que se destina a premiar as melhores empresas, instituições, serviços e profissionais que se destacaram no setor do turismo em determinado ano. São conhecidos como os “Óscares do Turismo” e vão já na sua 16ª edição. Os vencedores são escolhidos com base numa média entre os votos de um júri (60%) e os votos dos assinantes da newsletter do jornal Publituris (40%).

A edição de 2019 ocorreu no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. Foi apresentada pelo humorista Bruno Nogueira, com participação especial do cantor António Zambujo, e contou com 21 distinções, entre empresas, instituições e personalidades do turismo nacional.

