Conheça as Festas do Solstício, a "prova de que o verão nasce em plena Serra da Estrela"

Os dias que antecedem esse dia mágico que é o 21 de junho (Olá, verão, sê bem-vindo!) trazem uma azáfama invulgar à pequena aldeia de Alvoco da Serra e a cada um dos seus 115 habitantes.

A Caminhada do Lampião, que acontece na noite de 22 para 23 de junho, é o ponto alto das Festas do Solstício, na aldeia de montanha, em Seia. Tal como outrora, percorre os campos junto à ribeira de Alvoco, pela noite fora, em homenagem aos agricultores que outrora regavam os campos com recurso aos “giros de água” – e à luz de um lampião. Para participar na caminhada, o lampião continua a ser obrigatório, mas já não é necessário ter campo de cultivo em Alvoco. Basta aparecer.

Ao longo dos três dias de festa, à caminhada juntam-se outras tantas atividades, como oficinas, tertúlias, exposições, música e arte de rua. Decoradas e engalanadas, as casas da aldeia são pontos de convívio entre todos, habitantes locais e turistas, e onde é possível provar os sabores mais genuínos da região. Nas ruas, a decoração será responsável e sustentável, aproveitando recursos e materiais em fim de ciclo, reutilizando, reciclando e respeitando a natureza. Toda a arte de rua é feita por quem lá vive, numa combinação surpreendente entre duas artistas convidadas, Margarida Girão e Susana António, e os habitantes de Alvoco da Serra. Nas estreitas ruelas haverá sempre quem cante, toque ou recite. O verão, acredite ou não, começa aqui.

As Festas do Solstício e a Caminhada do Lampião são promovidas pela Junta de Freguesia de Alvoco da Serra em parceria com todas as coletividades locais da freguesia e Município de Seia. Esta Festa, cofinanciada pelo Fundo Ambiental, integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha.

Programa

22 de junho

10h00 - Caminhada “Pequenos Pastores” na ribeira de Alvoco* (para crianças dos 7 aos 16 anos)

15h30 - Concerto para Olhos Vendados - Alvoco da Serra, um Lugar Sonoro - Jardim Secreto

16h00 - Oficina de Flores de Papel de Seda e Pompons de Lã* - Pátio do Barão

17h30 - Sessão de Contos Infantis - Jardim Secreto

19h00 - Conversas de Histórias e Memórias dos Giros da Água - Jardim Secreto

20h00 - Conversas de Arte e Comunidade - Eira

20h30 - Pôr do Sol na Eira (Música e Gin Montês)

22h00 - Caminhada do Lampião*

23 de junho

10h00 - Ioga na aldeia*- Piscina da Aldeia

11h00 - Workshop de Cosmética Natural *- Eira

12h00 - Oficina de Queijo de Cabra

14h30 - Oficina de Construção de Hotel de Insetos- Eira da Aldeia

15h00 - Jogos Tradicionais nas Ruas da Aldeia – Jogo do Carrabaço

16h00 - Conversas de Histórias e Memórias da Lã - Pátio do Barão

17h00 - Fado Mandado – Eira

18h00 - Devolução à Natureza de Ave Selvagem