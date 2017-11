O flagelo dos incêndios em 2017 em Portugal exige uma atenção especial. Depois de a VISÃO ter lançado em Julho um projeto para estimular o turismo nas zonas dizimadas no mês anterior (que culminou com a oferta de 140 mil guias), sentimos que é urgente fazer mais. A 15 de outubro deflagraram centenas de incêndios, naquele que foi o pior dia de fogos do ano, provocando 45 mortos e cerca de 70 feridos, uma dezena dos quais graves, e mais de 800 casas destruídas. A área ardida, em termos de espaços florestais, ascede já a 418 mil hectares.

Mas, mais do que de números, esta tragédia ímpar é feita sobretudo de histórias humanas: muitas famílias destroçadas sem lar, muitos idosos desamparados, muitos pequenos negócios arruinados. E também de solidariedade e entreajuda – foram muitos os portugueses que se mobilizaram, heroicamente, para ajudar no combate e na reconstrução.

Por isso, a VISÃO – a newsmagazine mais vendida em Portugal – decidiu montar um projeto chamado “Uma Redação com o Coração no Centro de Portugal”.

Vamos ter uma redacção itinerante no Centro do país durante todo o mês de Novembro, para ver, ouvir e reportar. Diariamente, vamos contar as de quem perdeu tudo, mas também as histórias inspiradoras da recuperação. Queremos mostrar os esforços destas comunidades para se levantarem das cinzas e dar voz às pessoas que se estão a mobilizar para ajudar. Olhar o outro lado do drama, mostrar a solidariedade e o lado humano de uma tragédia. Para que o Centro de Portugal não fique esquecido. Porque grande jornalismo e grandes causas fazem parte do nosso ADN.