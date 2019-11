Exposição “Comunicar, ligar, unir” inaugura em Lisboa 

Crianças entretidas a ver desenhos animados enquanto esperam pelos pais que trabalham num mercado noturno. Jovens num jardim público a aproveitarem o wi-fi grátis. Um funcionário a restabelecer a antena de telecomunicações de uma aldeia que ficou isolada depois do fogo. Inspiradas no lema “Comunicar, ligar, unir”, as imagens contam como as comunicações se instalaram na nossa vida – e a exposição organizada em conjunto com a VISÃO, como resultado de um concurso naciona, l é uma das formas de o assinalar.

“Isto é uma celebração da nossa história”, começou por sublinhar João Cadete de Matos, o presidente da Anacom, a entidade reguladora das comunicações em Portugal, que assinala este ano o seu 30º aniversário. “Fomos percursores: as autoridades dos outros países têm muito menos tempo”, disse, depois de recordar há 30 anos, quando caiu o Muro de Berlim, esse momento que simbolizou o fim do século XX, “ainda não havia telemóveis nem internet generalizada”, e o setor se resumia a "um sistema de monopólio, com uma só operadora pública, telefones fixos e um único canal de televisão”.

O evento contou ainda com o lançamento, pelos CTT- Correios de Portugal, da emissão filatélica comemorativa deste aniversário, dedicada aos serviços postais e às telecomunicações. Os selos são uma criação do designer gráfico João Machado.

A exposição está patente na patente na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa,