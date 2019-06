São estas as fotos finalistas do Concurso Nacional de Fotografia Anacom

Os 30 anos da ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, celebrados em 2019, deram o mote para o grande Concurso Nacional de Fotografia, organizado em parceria com a VISÃO, e o desafio foi aceite por dezenas de fotógrafos, que enviaram as imagens que, na sua ótica, melhor respondiam ao tema “Comunicar, ligar, unir".

Cerca de 680 fotos foram entregues ao júri para apreciação, depois de retiradas aquelas que não cumpriam os requisitos do regulamente, nomeadamente a falta de definição ou de tamanho para poderem ser, mais tarde, impressas e expostas.

Após algumas horas de aturada discussão, o júri selecionou as “short lists” de cada categoria. Os resultados do concurso, com a indicação dos vencedores de cada categoria, e dos vencedores dos Grandes Prémios, ocorrerá até dia 30 de junho.

Para já, fique a conhecer os nomeados em cada categoria.

Categoria Geral

Destinado a histórias ou fotografias individuais, com um prémio no valor de 1000 euros

Categoria Jovem

Destinado a fotografias individuais ou histórias, para participantes entre 18 e 25 anos, com um prémio no valor de 1000 euros



Categoria Mobile

Destinado a fotografias individuais ou histórias, partilhadas em contas públicas de redes sociais públicas, com a hashtag #concursoANACOMvisao. Prémio no valor de 2000 euros

Constituição do júri:

- João Cadete de Matos - Presidente da ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações (presidente do Júri);

- Bernardino Guedes de Castro - Presidente do Centro Português de Fotografia, no Porto;

- Luís Vasconcelos - Fotógrafo, ex-fotógrafo da Presidência da República, diretor do Festival Estação Imagem;

- Rui Tavares Guedes - Diretor executivo da Visão e diretor do Courrier Internacional;

- José Carlos Carvalho - Fotojornalista da VISÃO.