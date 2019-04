O Júri do Concurso Nacional de Fotografia da ANACOM, promovido em parceria com a VISÃO, é constituído por individualidades de reconhecido mérito e por representantes das entidades promotoras. Serão eles a escolher as fotografias premiadas entre as candidaturas apresentadas, que serão todas anónimas (à excepção da categoria Mobile, que exige partilha nas redes sociais).

Os elementos do Júri são:

• João Cadete de Matos - Presidente da ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações (presidente do Júri);

• Bernardino Guedes de Castro - Presidente do Centro Português de Fotografia, no Porto;

• Luis Vasconcelos - Fotógrafo, ex-fotógrafo da Presidência da República, diretor do Festival Estação Imagem;

• Rui Tavares Guedes - Diretor executivo da Visão e diretor do Courrier Internacional;

• José Carlos Carvalho - Fotojornalista da VISÃO.