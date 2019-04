ANACOM lança Concurso Nacional de Fotografia com a VISÃO

Os 30 anos da ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, celebrados em 2019, dão o mote perfeito para um grande Concurso Nacional de Fotografia, organizado em parceria com a VISÃO. O concurso fotográfico, um instrumento privilegiado para envolver e mobilizar uma comunidade, estará subordinado ao tema “Comunicar, ligar, unir".

Os aficionados e os profissinais da fotografia, inspirados por este mote, poderão escolher entre as quatro categorias a concurso: Categoria Geral, Categoria Mobile (fotografias partilhadas em contas públicas de redes sociais públicas), Categoria Jovem (para participantes entre 18 e 25 anos) e Categoria Pro (apenas para fotojornalistas com carteira profissional).

Os participantes podem escolher concorrer com fotografias individuais ou histórias. São consideradas histórias os trabalhos de mínimo de 5 fotografias e máximo de 8 que, em conjunto, tratam um assunto fotograficamente. Os fotojornalistas só podem concorrer com histórias.

Os valores pecuniários dos prémios são bastante interessantes: €1000 euros para as categorias Geral e Jovem, €2000 para a Categoria Mobile. Já o Grande Prémio do concurso, a distinção máxima, ascende aos €2500 euros, tal como o Prémio Especial Pro, exclusivo para os fotojornalistas profissionais.

As candidaturas são gratuitas e anónimas, à exceção da categoria Mobile que obriga a partilha numa rede social à escolha.

As fotografias serão depois avaliadas por um júri de individualidades de reconhecido mérito e por representantes das entidades promotoras (ANACOM e VISÃO).

Se ficou interessado, saiba que o prazo limite de candidatura é até ao dia 31 de maio de 2019. Até dia 20 de junho de 2019 será apresentada a shortlist de fotografias para cada categoria. Os resultados do concurso com as fotografias vencedoras serão divulgados até 30 de junho de 2019, publicadas na revista e expostas pelo País. Participe nesta iniciativa da ANACOM, em parceria com a VISÃO.

Desde a sua fundação, em 1993, que a VISÃO tem a fotografia de qualidade no seu ADN. A revista é também a entidade organizadora da exposição do World Press Photo em Lisboa.