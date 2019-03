Aborto, infanticídio e a Lei de Hume

Comecemos com uma questão que não é a questão que me levou a escrever hoje. Será o aborto eticamente aceitável? De um modo geral, quem julga que sim considera que pouco ou nada há de errado em abortar no período inicial da gravidez, mas que o aborto numa fase mais adiantada da gestação poderá ser objectável, no mínimo. E do infanticídio nem se fala. Quem assim pensa — e é assim que penso — enfrenta o desafio delicado de explicar a diferença eticamente relevante entre abortar um feto com dez semanas de gestação, digamos, e pôr fim à vida de um feto mais desenvolvido ou de um recém-nascido.

Curiosamente, alguns filósofos pró-escolha julgam que esse é um desafio insuperável. Michael Tooley é um desses filósofos. Em diversos artigos, bem como num livro dos volumosos, Tooley argumenta meticulosamente que o aborto é aceitável em todas as fases da gravidez. Em seu entender, a moralidade do aborto depende crucialmente de os fetos humanos terem ou não o direito moral à vida. A reflexão sobre as condições para ter este direito leva Tooley a concluir que nenhum feto o tem. Um corolário da sua argumentação é que esta conclusão se aplica aos recém-nascidos, pelo que também o infanticídio é permissível.

Há que saudar Tooley por dizer aquilo que pensa às claras, sem eufemismos, ao invés daqueles que defendem a permissividade do infanticídio chamando-lhe “aborto pós-natal” . Mas o que leva Tooley a advogar uma perspetiva tão repugnante ao senso comum moral de hoje? Eis o seu argumento central numa única frase: como os fetos e os recém-nascidos não têm ainda consciência de si, e como a posse efectiva desta capacidade é uma condição necessária para ter o direito moral à vida, tanto o aborto como o infanticídio são aceitáveis.

Importa agora formular o argumento com mais rigor. Contudo, por uma questão de simplicidade, omitirei o seu segmento final, que consiste na ideia de que, como os fetos e os recém-nascidos não têm o direito moral à vida, o aborto e infanticídio são igualmente aceitáveis. Na sua versão original, de 1972 , o argumento de Tooley admite esta reconstituição:

(1) Se A tem o direito moral a X, então é capaz de desejar X.

(2) Se A é capaz de desejar X, então é capaz de conceber X.

(A) Logo, se A tem o direito moral a X, então é capaz de conceber X. [1, 2]

(3) Os fetos e os recém-nascidos não são capazes de conceber a continuação da sua existência como sujeitos de estados mentais.

(B) Logo, os fetos e os recém-nascidos não são capazes de desejar a continuação da sua existência como sujeitos de estados mentais. [2, 3]

(C) Logo, os fetos e os recém-nascidos não têm um direito moral à continuação da sua existência como sujeitos de estados mentais. [1, B]

As linhas numeradas, três, são as premissas. As restantes são conclusões, duas delas preliminares, sendo a outra, (C), a estarrecedora conclusão final: os fetos e os recém-nascidos não têm o direito moral à vida.

De um ponto de vista lógico, o argumento é irrepreensível: cada uma das conclusões segue-se das afirmações anteriores indicadas dentro dos parêntesis rectos. Queremos rejeitar a conclusão? Nesse caso, temos de repudiar pelo menos uma das premissas. Vou examinar as três, mas pela ordem inversa, o que se justifica pelos ditames do dramatismo literário.

Comecemos por (3), então. Esta premissa diz-nos, mais sucintamente, que os fetos e os recém-nascidos não têm consciência de si. Será verdade? Isto é algo que só se pode apurar pela observação. Bom, a observação mostra que os recém-nascidos e os fetos pela fase final da gestação são seguramente conscientes — isto é, sentem coisas, têm experiências. Mas terão já uma robusta consciência de si? Já se concebem a si mesmos como alguém cuja existência se estenderá pelo futuro (se entretanto não os matarem)? Embora não seja especialista em desenvolvimento cognitivo, parece-me que não. Muito provavelmente, a premissa (3) é verdadeira.

Passemos à (2): se A é capaz de desejar X, então é capaz de conceber X. Por outras palavras, ter a capacidade de conceber algo é uma condição necessária para o desejar. Isto é evidentemente verdade. Por exemplo, os meus gatos não têm os conceitos de país, de soneto ou de Presidente da República, o que os torna incapazes de conceber viagens a outros países, a composição de sonetos ou eleições para a presidência da república. E, sendo incapazes de conceber tais coisas, os meus gatos não podem deixar de ser igualmente incapazes de desejar conhecer outros países, escrever sonetos e ser o Presidente da República. Em suma, só conseguimos desejar aquilo que conseguimos conceber. Isto é não só uma verdade, mas uma verdade conceptual: descobrimo-la não pela observação, mas simplesmente pela compreensão dos conceitos.

Falta (1). Se A tem o direito moral a X, então é capaz de desejar X — defende Tooley. Isto equivale a afirmar que, se X não é capaz de desejar X, então não tem o direito moral a X. Mas porquê? Por que razão ter a capacidade de desejar uma coisa há-de ser uma condição necessária para ter o direito moral a essa coisa? A convicção de Tooley é que (1), à semelhança de (2), exprime uma verdade conceptual. Se compreendermos o que “direito moral” significa, veremos que para ter o direito moral a algo é preciso ter a capacidade de o desejar.

Tooley está enganado. Mas vamos supor que não está. Nesse caso, haverá que lhe atribuir uma proeza: tendo partido de premissas puramente descritivas, deduziu uma conclusão valorativa. Mais precisamente: tendo partido de uma premissa que descreve algo que a observação confirma, e de duas premissas que apenas descrevem ou captam parte do significado de certas palavras, deduziu a conclusão moral de que os fetos e os recém-nascidos não têm o direito à vida.

À proeza hipotética de Tooley corresponderia uma refutação da Lei de Hume — que é o meu verdadeiro assunto de hoje. De acordo com este princípio, há um hiato intransponível entre o “ser” e o “dever ser”. Significa isto que, partindo de premissas que nos digam simplesmente como as coisas são ou não são, sem conterem nada de valorativo, jamais poderemos deduzir uma conclusão valorativa — por exemplo, uma conclusão sobre o que se deve fazer ou não se deve fazer, ou sobre quem tem ou quem não tem determinados direitos morais.

Creio que a Lei de Hume, com uma ou outra qualificação desinteressante, é correctíssima. Para chegarmos a uma conclusão valorativa sem cometer um erro de lógica, temos de nos basear em pelo menos uma premissa também ela valorativa. Onde está o erro de Tooley, então? Na ideia de que (1) exprime uma verdade conceptual — uma verdade sobre o conceito de direito moral. Todavia, que ter a capacidade de desejar X seja uma condição necessária para ter o direito moral a X, se for uma verdade, não o será simplesmente em virtude do significado das palavras. Pois imagine-se que alguém pergunta: “A não tem a capacidade de desejar X, mas será que tem o direito moral a X?”.

Esta é uma genuína questão em aberto, perfeitamente inteligível, e não num exemplo de confusão conceptual, o que indicia (1) não é uma verdade conceptual.

Eis um exemplo de uma autêntica verdade conceptual sobre direitos: se A tem o direito moral a X, então à partida temos o dever de não privar A de X. Se alguém me dissesse, por exemplo, que todas as pessoas têm o direito moral à liberdade, mas que não temos nenhum dever de não aprisionar pessoas conforme nos apeteça, eu acusaria esse sujeito — e bem — de não fazer ideia do que está a dizer, de não perceber o que significa “direito moral”.

Julgo ser óbvio que (1) não capta uma “conexão conceptual” entre direitos morais e desejos. Não existe tal conexão. Na verdade, o que temos em (1) é um princípio ético substantivo, ou seja, um princípio genuinamente valorativo. Entendendo assim esta premissa, vemos que a Lei de Hume não foi nem levemente beliscada.

Mas não será (1) um princípio ético substantivo verdadeiro? Não vejo nenhuma razão para aceitá-lo e este seguramente não goza do apoio do senso comum moral, que inclui o mais vivo repúdio do infanticídio. Seja como for, o erro de Tooley é instrutivo: mostra-nos como não é difícil, ignorando a Lei de Hume, cair na ilusão de ser possível responder a questões éticas apelando apenas a factos empíricos e a verdades sobre o que as palavras significam.

Notas

(1) A reconstituição do argumento de Tooley segue muito de perto a oferecida por Ben Saunders neste livro . O artigo de Tooley está disponível em português na minha antologia A Ética do Aborto .

(2) Vale a pena citar na íntegra a passagem do Tratado da Natureza Humana onde encontramos a Lei de Hume. Cito-a da excelente tradução de Déborah Danowski :

“Em todo o sistema de moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor segue durante algum tempo o modo comum de raciocinar, estabelecendo a existência de Deus, ou fazendo observações a respeito dos assuntos humanos, quando, de repente, surpreendo-me ao ver que, em vez das cópulas preposicionais usuais, como é e não é, não encontro uma só proposição que não esteja conectada a outra por um deve ou não deve. Essa mudança é impercetível, porém da maior importância. Pois, como esse deve ou não deve expressa uma nova relação ou afirmação, esta precisaria ser notada e explicada; ao mesmo tempo, seria preciso que se desse uma razão para algo que parece inteiramente inconcebível, ou seja, como essa nova relação pode ser deduzida de outras

inteiramente diferentes.”