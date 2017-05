Não perca este novo blogue - Kids: volta ao mundo das emoções

Maria Palha é licenciada em Psicologia pelo ISPA, desde 2005, mas não se classifica como uma "psicóloga clínica tradicional". Teve uma oportunidade de emprego quando terminou os estudos, mas recusou. Para se aventurar no voluntariado.

Desde 2006 que viaja pelos quatros cantos do mundo para implementar programas de saúde mental em situações de crise humanitária. Passou por diversos países, como Moçambique, Líbia, Síria, Ucrânia e Sudão do Sul. Também prestou auxilio em situações de catástrofes naturais, como as cheias no Brasil e o Terramoto na Turquia.

O ano passado lançou o livro "Uma caixa de primeiros socorros para as emoções", onde compila histórias de todos os países por onde passou e revela dicas e técnicas de autoajuda para lidar com as situações as emoções em situações de crise.

Este ano, prepara-se para lançar o segundo livro, desta vez pela visão dos mais pequenos, "Kit de SOS das emoções para pais, feito por filhos". Vai viajar por nove países, onde vai recolher relatos de crianças, entre os 5 e 10 anos, e reunir estratégias para melhor as relações entre pais e filhos.

Irá contar-nos histórias das crianças que vai entrevistar, assim como detalhes das viagens, através de crónicas quinzenais que pode acompanhar aqui, no site da VISÃO.