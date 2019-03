Fé, foco, força e o resto

Segundo um estudo recente da Universidade de Harvard, afinal, as mulheres talvez não sejam mais multi-tasking do que os homens. O estudo juntou homens e mulheres num espaço com três zonas distintas: uma cozinha, um armazém e uma sala com uma mesa, cadeiras e um projetor. Os participantes tinham como tarefas organizar uma reunião e uma refeição, enquanto eram desviados das suas atividades por ordens ou telefonemas inesperados, ao mesmo tempo que recebiam instruções para o que deviam cumprir daí a cinco minutos ou meia-hora. 66 mulheres e 82 homens com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos fizeram parte da experiência. Depois de algumas horas, não foi conclusivo que o género constituísse um fator diferenciador na performance. O estudo deixou-me animada, embora algo desconfiada, talvez por viver há demasiados anos com a ideia feita que as mulheres são mais competentes em multitasking do que os homens.

Se o estudo estiver mais próximo da verdade do que a minha ideia cristalizada e, quem sabe, errada, então as notícias são boas, porque as mulheres, ao contrário daquilo que os homens muitas vezes sentem na pele, não querem competir nem ser melhores do que eles. Nós queremos ser boas naquilo que fazemos, seja a confecionar uma tarte de laranja, a passar uma camisa a ferro, ou a gerir uma equipa de 587 pessoas numa multinacional. A ideia de competição é uma consequência inevitável do alargamento do território de ação feminino (ler artigo da semana passada) e não o nosso objetivo. É importante não confundir a luta pela igualdade de direitos com a necessidade de vencer o sexo oposto, porque não é disso que se trata.

Voltando ao assunto que serve de mote para esta crónica, está mais do que provado que o multitasking dá cabo das pessoas e pode pôr a nossa vida e a de outros em perigo. Segundo a mesma fonte, o site Harvard Health Publishing, o multitasking pode constituir um perigo médico. Um relatório da Harvard Medical School revelou o caso de uma interna que se esqueceu de completar uma ordem de alteração de dosagem de um paciente que estava associada a uma aplicação no seu telemóvel porque se distraiu a responder a um WhatsApp de uma amiga sobre uma festa nessa noite. O paciente quase morreu e teve de ser submetido a uma cirurgia com urgência.

Uma das grandes vantagens da paixão e do amor é que nos concentra numa só pessoa. Ao eleger, de forma consciente ou inconsciente, aquela como objeto do nosso desejo, todas as outras desaparecem ou se tornam irrelevantes. E isto é tanto válido para as mulheres como para os homens. Citando um predador humano pertencente à categoria dos compulsivos que raramente consegue resistir a lançar as redes de sedução a uma mulher se a oportunidade se desenhar, um homem só tem dois estados: ou está apaixonado ou anda a varrer. Por varrer entenda-se a expressão coloquial para quem anda nas apostas múltiplas, prática cada vez mais comum no universo amoroso.

Há muitos anos, desenvolvi uma teoria algo parecida. Pertenço à geração que visitava com frequência a Feira Popular, especialmente na primavera, entre sardinhas, o comboio-fantasma, os póneis, as barracas de tirinhos, a roda gigante, os carrinhos de choque, a máquina que lia a sina e o algodão doce. Todos aquele chinfrim, movimento e cor deixava-nos ao mesmo tempo excitados e exaustos. Era o expoente máximo da confusão. Nos meses de inverno, a feira fechava os portões. Sempre que passava junto ao muro, lembrava-me das noites de folia e de agitação do verão anterior. E foi com esta analogia que a teoria começou a germinar na minha cabeça adolescente. Existiam para mim dois estados emocionais: enquanto a feira estava aberta, uma pessoa podia usufruir das mais variadas diversões. Contudo, ao iniciar um namoro – é verdade, ainda sou do tempo em que era normal as pessoas namorarem, e espero do fundo do coração que esse tempo nunca passe, - desligavam-se as luzes e as máquinas, era tempo de foco e de concentração. Nunca deixei de acreditar nesta teoria e nunca me dei mal.

O que mais me assusta no misterioso mundo moderno é o multitasking aplicado a tudo na vida, relações amorosas ou pseudo-amorosas incluídas. Na ausência de uma relação plena, que nos dê ao mesmo tempo paixão e carinho, respeito e tesão, amor e sexo, aventura e segurança, existe uma tendência para acumular pessoas e diversificar afetos, confundindo amizade com desejo, desejo com carência, carência com atração e atração com paixão, misturando o importante com o urgente, o rápido com o fácil, a água com o vinho. Como dizia Coco Chanel, uma mulher deve saber o que vestir e aquilo que quer. Entrar no jogo do multitasking emocional e arriscar em zonas cinzentas a ver o que acontece só pode dar mau resultado, sobretudo na idade adulta, não porque não estejamos preparados para ir a jogo, mas porque não é produtivo, nem saudável, nem leva a lado nenhum. É uma versão revisitada do conceito de amor livre dos anos 60 e faz-me lembrar aquela frase do musical All That Jazz, it takes you everywhere but it gets you nowhere. Não correu bem naquela época, não vai correr na nossa.

Sem foco, esforço, objetivos definidos, disciplina, capacidade de escolha, espírito de missão e coragem para fazer cedências, para treinar a paciência, a resistência e a resiliência, é impossível cumprir qualquer tarefa até ao fim e chegar a bom porto. Seja um relatório, um parecer, um colarinho bem vincado, ou uma relação. Por isso acredito que funcionar em túnel em vez de funcionar em rede nunca deixará de ser uma estratégia vencedora, ainda que o caminho se revele árduo e a recompensa não seja imediata.

A arte de amar alguém tem a ver com a capacidade de concentração e de dedicação de cada um, e como tudo na vida, também se treina. Como se diz no meu querido Brasil: fé, foco, força… e a quarta palavra, começada por F que é fácil de adivinhar, deixo à imaginação do leitor. Apostas múltiplas eram no Totobola, que está fora de moda, e nenhuma mulher tem paciência para um Mário que vá com as outras. Para maluca já nos chegou a Rainha Dona Maria, que foi quem deu origem à popular expressão Maria vai com as outras, por não poder sair sozinha, dado o avançado estado de loucura. Diz-se que a monarca regava as flores do tapete do seu quarto, pensando que eram verdadeiras.

As apostas múltiplas podem levar a grandes disparates, portanto foque-se ou fique quieto. Às vezes também é bom.