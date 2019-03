Uma questão de território

No rescaldo do Dia Internacional da Mulher, lembrei-me de um episódio que se passou há mais de dez anos. Numa das minhas várias mudanças de casa, fui abençoada com um presente de uma conhecida, um belo cachorro arraçado de Pastor Alemão que ao longo dos anos se revelou um fiel amigo e ótimo guarda.

Como faço parte assumidamente e sem qualquer pudor da geração de O Sexo & a Cidade, chamei-lhe Big, nome que me pareceu adequado, já que ele era ao mesmo tempo meigo e independente, discreto e forte, calmo e afável. O meu cachorro, que se fez um cão de porte, precisava de companhia, por isso arranjei-lhe uma namorada, com a qual não tive a mesma sorte, pois talvez por ser de raça pura, era burra, agitada, confusa e bastante desnorteada. Tudo o que o Big aprendia à primeira, a Cuca (nome escolhido por ser uma abreviatura de maluca) parecia nunca aprender. Enquanto ele obedecia com dignidade, ela fingia que era surda. Cheguei a levá-la ao veterinário para ter a certeza que não tinha problemas de audição. Não tinha. Era só mesmo um bocado parva, facto que ocorre amiúde tanto entre canídeos como entre humanos.

Depois de quase um ano de luta inglória para que o feliz casal não rebentasse com o jardim, optei por uma solução mais radical e circunscrevi a área de lazer dos bichos a um terço, poupando a relva e as flores. Privado do seu território, o Big entrou em depressão: deitou-se na soleira da porta, mal tocou na ração e não ladrou durante uma semana. Ela não pareceu afetada com a mudança, embora tentasse todos os dias enfiar o nariz por entre o arame farpado, o que me valeu alguns sustos e mais visitas ao veterinário. Uma semana depois, Big começou lentamente a reagir, mas eu via o seu olhar nostálgico e o semblante derrotado a cobiçar a terra interdita, próprio de quem levou um pontapé no ego.

No Dia Internacional da Mulher senti mais uma vez muita crispação no ar por parte de alguns homens, enquanto outros, que são feministas no melhor dos sentidos, tentavam defender-se, afirmando publicamente a sua atenta e vigilante consciência dos direitos da mulher, tanto na teoria como na prática. É muito bom saber que existem cada vez mais homens com pleno respeito pelas mulheres, mas infelizmente não me parece que seja a maioria vigente, apesar de muitos na minha geração – a chamada Geração X – já terem sido educados por mulheres fortes. Quando um homem me diz, lá em casa quem vestia as calças era a minha mãe, isso tanto pode querer dizer que ele nutre um saudável respeito pelas mulheres, como um medo profundo e infantil. Atenção, porque medo e respeito não são nem nunca foram a mesma coisa. Não raro, quem tem respeito não tem medo, e quem tem medo pode não ter respeito.

Voltando ao episódio do Big, sem a menor intenção de ofender a rapaziada, o que aconteceu ao meu adorável companheiro de passeios pelo paredão foi um choque emocional por eu lhe ter diminuído o raio de ação ao cortar aquilo que ele considerava ser o seu território. No filme Closer, de 2014, há um frase-chave do Clive Owen para a Natalie Portman. Ele diz-lhe, vocês, as mulheres não têm a noção de território, porque vocês são o território. Homens e mulheres são seres territoriais em quase tudo na vida. Não conheço ninguém que não reclame verbalmente e por atos aquilo que acredita pertencer-lhe. As pessoas dizem o meu marido, a minha mulher, a minha casa, os meus filhos, a minha praia, a minha música, o meu sossego, a minha vida. Todos possuímos o instinto de preservar aquilo que é nosso, é um impulso básico ligado à nossa capacidade de sobrevivência. E não nos podemos esquecer que, durante milénios, o lugar ancestral da mulher era em casa e no burgo, a cuidar dos mais novos e mais velhos e a recolher e a coletar bens alimentares, enquanto o homem ia e vinha, por via da guerra e da caça, de peregrinações, viagens, etc. Quando a mulher finalmente sai da sua esfera milenar e deixa de estar sujeita à prisão dos 3 F - fogão, fraldas e ferro de engomar-, não está a dizer ao homem que não precisa dele, está apenas a querer o seu lugar no mundo, mas é assim que muitos homens interiorizam. Andamos há mais de 40 anos a tentar explicar aos homens que não é por não precisarmos que nos sustentem que não nos fazem falta ao coração, mas está difícil de nos fazermos entender.

Desde os anos 60, com a lenta queda do paradigma da mulher submissa da cartilha do Estado Novo, que professava a esposa circunscrita aos deveres do marido da casa e da família, homens e mulheres tentam adaptar-se à mudança. A questão pode nem sequer residir na educação, no exemplo que viram em casa ou na personalidade. Pode simplesmente ter a ver com aquilo que existe de mais básico num homem e numa mulher. O homem gosta de conquistar, a mulher de seduzir. O homem precisa de sentir que domina, a mulher deixa-se dominar, ou para fingir que ele domina, ou porque tem medo. Homens e mulheres andam a acertar o passo, porque uma coisa é aquilo que consideramos politicamente correto, outra é aceitar isso sem reservas para a nossa vida.

O mundo está cheio de homens que dizem admirar mulheres fortes e independentes e que acabam casados com mulheres dependentes e submissas. Talvez tenham medo de perder o território, tal como o Big, que reaprendeu a alegria com um terço do espaço inicial. Embora o seu plácido feitio raramente se alterasse, cheguei a vê-lo espumar de raiva cada vez que a Cuca fugia quando apanhava o portão aberto para ir fazer charme ao cão do vizinho. Ele abocanhava-a pelo cachaço e arrastava-a de volta a casa e a cadela, que era maluca, mas não completamente estúpida, rendia-se de quatro patas para o ar como quem pede desculpa.

No fundo somos muito mais básicos do que gostamos de acreditar que somos. O Big tinha razão em sentir-se diminuído com a cerca e ameaçado com as escapadelas da Cuca. Queria ordem e respeito no seu território. Quem não quer?

