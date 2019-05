Descoberta

A mãe entrou aflita no serviço de urgência. A Mariana vinha ao colo com um ar assustado. Fizeram a ficha nos escriturários, foi observada na triagem pela enfermeira. Motivo? Um problema cardíaco, provavelmente. A enfermeira chama o médico de imediato.

- Doutor, devem ser arritmias.

O pediatra ausculta. Tum-ta, tum-ta, tum-ta. Parece tudo em ordem. Contudo…O melhor é fazer um eletrocardiograma. Hmmmm, tem dúvidas. Extrassístoles? Pede a opinião do cardiologista. O novo médico examina, circunspecto. Coloca um grande estetoscópio no peito da Mariana, baixa a cabeça, fecha os olhos e ausculta. Tum-ta, tum-ta, tum-ta. Pega depois naquela tira comprida de papel cheia de pontas que sobem e descem e vai observando com cuidado. O eletrocardiograma é normal, conclui.

- Daqui, nada! Mas, à cautela, é melhor fazer um ecocardiograma - profere .

Chamam o auxiliar que empurra a maca, de onde Mariana vai observando os tetos abobadados do hospital. Esquerda, direita, direita, outra vez direita. Sobe dois pisos no elevador. Tum-ta, tum-ta, tum-ta.

Pela pequena janela da sala da ecografia, Mariana descobre uma andorinha a entrar no ninho, no beiral do telhado.

- Um passarinho! - grita animada

- Chiu! Caladinha, agora - diz o cardiologista, concentrado.

Passa uma espécie de ferro de engomar encima do peito da Mariana, ao mesmo tempo que olha atentamente para um ecrã onde as imagens não param de mexer.

- Nada de anormal - diz no fim.

Tum-ta, Tum-ta, tum-ta. Desce dois pisos, esquerda, esquerda, esquerda, direita. Volta novamente para o pediatra. Ele senta-se, põe os óculos na ponta do nariz, pega nos papéis todos e vê com cuidado um por um.

Mariana olha para ele preocupada. Tum-ta, tum-ta, tum-ta.

- Mas afinal que sentiste, Mariana?

Sentiu uma coisa que batia dentro do peito. Tum-ta, tum-ta, tum-ta.

- Só isso?

- Só isso….

Afinal.... a Mariana descobriu..... que tem coração.

Turiz, 3 de Maio de 2019

(Todas as histórias que envolvem doentes são ficção, baseada em casos reais e na prática clínica da autora)