António Costa leva proposta do próximo Governo a Marcelo ainda hoje

O primeiro-ministro indigitado vai levar já esta terça-feira a Belém a lista de nomes com que pretende vir a formar o próximo Governo. Fonte oficial de São Bento confirma à VISÃO a intenção de António Costa apresentar a Marcelo Rebelo de Sousa a sua nova equipa, que ficará dependente da aprovação do chefe de Estado.

A reunião semanal entre o primeiro-ministro e o Presidente da República foi antecipada e o objetivo de Costa é o de formalizar de imediato o conjunto de nomes que convidou para o seu Governo, que deverá tomar posse durante a próxima semana (depois de a nova Assembleia da República também tomar posse).

Na lista que vai apresentar em Belém, há nomes que se mantém mas também algumas novidades, entre saídas e entradas de ministros e a promoção de atuais secretários de Estado a ministro. Despedida certa é a de Vieira da Silva, que deixa a pasta da Segurança Social e do Trabalho sem que ainda se conheça quem lhe sucede. Dados como saídas quase garantidas estão Capoulas Santos (ministro da Agricultura) e Manuel Heitor (com a pasta do Ensino Superior). Francisca Van Dunem pode estar de saída, tendo sido apontado o nome de João Tiago Silveira, o homem que preparou o programa que o PS levou às eleições, como seu substituto na pasta da Justiça.

Alexandra Leitão (secretária de Estado da Educação) e Ana Mendes Godinho (que estava com o Turismo) devem subir a ministras, segundo avançaram, respetivamente, o jornal online Observador e o Diário de Notícias. A primeira para uma nova pasta e a segunda para as mesmas funções, mas com o reforço do Turismo a ministério. Duarte Cordeiro, atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, deve ser outro dos nomes promovidos dentro do Executivo, mantendo-se na mesma área.

O nome de Ricardo Serrão Santos foi também apontado pela Antena 1 como novo ministro do Mar. A confirmar-se, o ex-eurodeputado irá substituir Ana Paula Vitorino naquela pasta.

Mário Centeno (Finanças), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros), Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação), Tiago Brandão Rodrigues (Educação), Pedro Siza Vieira (Economia), João Pedro Matos Fernandes (Ambiente) e Marta Temido (Saúde) têm sido apontados como nomes garantidos na continuidade, não sendo ainda claro se se manterão todos exatamente nas mesmas áreas.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe esta terça-feira o primeiro-ministro no Palácio de Belém. A audiência deverá acontecer ao início da noite, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa participou, durante a tarde, nas cerimónias que assinalaram os dois anos sobre os incêndios de outubro de 2017, que fizeram mais de 40 mortos. A tomada de posse do Governo ficará depende da luz verde do Presidente da República, mas a previsão é a de que esse momento possa ocorrer já durante a próxima semana.