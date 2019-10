PAN congratula-se com fim da "maioria conservadora" PSD-CDS-CDU

Mais uma noite de festa na sede do Pessoais-Animais-Natureza (PAN). Com quase 170 mil votos no País, o partido passou de um para quatro deputados e André Silva referiu-se aos resultados desta noite como "uma grande vitória", sublinhando que se tornaram a quinta força política em vários distritos do País. Estes números, disse, são uma resposta a quem julgou que o PAN não passava de uma "moda" ou de um "epifenómeno".

O porta-voz do partido notou que foi fundamental ter "caído a maioria conservadora" composta por PSD-CDS-CDU, que considerou ser um embaraço ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária e, não tendo sido taxativo acerca de um eventual entendimento com o PS, voltou a mostrar disponibilidade para conversações.

"António Costa ainda não me ligou. Quando ligar vou agradecer-lhe por ter parabenizado o PAN pelo excelente resultado que teve. (...) Se a intenção de António Costa for discutir ideias para o País, o PAN está disponível, seja com António Costa, Rui Rio ou Catarina Martins ou outro", explicou, dizendo que continua aberto a "fazer avançar" as suas propostas.

Nas legislativas deste domingo, além do até aqui único deputado do PAN, foram também eleitos Inês Sousa Real (Lisboa), Bebiana Cunha (Porto) e Cristina Rodrigues (Setúbal).