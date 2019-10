Vice-presidente do PSD reconhece e saúda vitória do PS com base nas projeções

"Quero começar por saudar o PS pela vitória que estas projeções anunciam", afirmou David Justino, numa declaração de três minutos aos jornalistas, sem direito a perguntas, apenas vinte minutos depois de conhecidas as projeções.

Ainda assim, o dirigente social-democrata deixou um conselho: "Gostaria de chamar a atenção que o excesso de triunfalismo poderá ser pouco avisado".

A declaração foi saudada no final com palmas e alguns gritos “PSD, PSD” pelas poucas dezenas de apoiantes na sala onde está concentrada a comunicação social.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas hoje por RTP, SIC e TVI dão a vitória ao PS nas eleições legislativas, com entre 34% e 40% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 24,2% e 31%.