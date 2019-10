Veja aqui como variam todas as projeções dos resultados eleitorais

Em três pontos todas as projeções da noite nos vários canais televisivos concordam: o PS é o vencedor da noite, a direita tem uma derrota clara, e os pequenos partidos podem ter maior expressão no Parlamento. A partir daqui, oscilam bastante os cenários possíveis: desde a Sic que ainda dava uma possibilidade remota de maioria absoluta para o PS à TVI que, no cenário mais pessimista, lhe dava apenas 34,5%. Veja aqui todas as projeções e faça os seus cálculos.