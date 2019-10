Tino perde Rans para o PS por 5 votos

Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, cabeça de lista do Reagir, Incluir e Reciclar (RIR), não conseguiu vencer as eleições na sua freguesia: o PS levou-lhe a melhor, por apenas cinco votos (287 votos contra 282).

O PS conseguiu 30,37% dos votos, face aos 29,84 do partido de Tino de Rans. Em terceiro lugar ficou o PPD/PSD com 211votos (29,84%). Os restantes partidos ficaram bastante longe: o BE com 51 votos (5,40%), o CDS/PP com 21 votos (2,22%) e o PAN com 20 votos (2,12%).

Apesar de não ter vencido na terra do seu líder, o RIR conseguiu um resultado histórico no concelho de Penafiel, a que pertence a freguesia de Rans, ao classificar-se em quarto lugar, com 2104 votos (5,56%), atrás apenas do PS (38,84%), PPD/PSD (31,52%) e BE (7,82%).