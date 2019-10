Projeções: PS vence legislativas sem maioria absoluta

O PS vence as eleições legislativas com um intervalo de 34% a 39% dos votos, segundo as projeções da Universidade Católica divulgadas às 20h na RTP. A confirmar-se, esse resultado significa que António Costa poderá, na melhor das hipóteses, conquistar 112 lugares na Assembleia da República (no pior resultado, não vai além dos 104 lugares).

Em qualquer dos cenários, segundo estas projeções, o PS não alcança a maioria absoluta e fica dependente de, pelo menos, um partido para alcançar um apoio de 116 lugares no Parlamento. Nas mesmas projeções, o PSD consegue entre 27% e 31% dos votos, correspondendo a um intervalo de entre 27 e os 31 lugares eleitos.

Numa primeira reação às projeções, a secretária-geral adjunta do PS falou numa "grande vitória ao PS" nestas legislativas. "Tudo aponta para uma claríssima vitória do PS e, por isso mesmo, uma clara vontade dos eleitores de continuar com um Governo de estabilidade liderado pelo PS", disse Ana Catarina Mendes, apontando ainda a uma "derrota histórica no conjunto do PSD e CDS, uma derrota histórica da direita".

Quanto aos restantes partidos, a Católica aponta para um intervalo entre os 9% e os 12% para o Bloco de Esquerda, estando à espreita uma subida face ao resultado de 2015. O Bloco poderá conquistar entre 19 e 23 lugares no novo Parlamento. A subida do Bloco contrasta com uma eventual descida da CDU. A contagem de votos ainda decorre mas as projeções para um resultado entre os 6% e os 8% dos comunistas e um intervalo de 9 a 14 deputados eleitos.

Depois, uma batalha taco a taco: CDS e PAN disputam a posição de quinta força na Assemnbleia, com um possível resultado de 3 a 5% dos votos, que se traduziriam nos 4 a 6 deputados com lugar garantido no Parlamento.

Há ainda margem para novidades. Eventualmente, para muitas novidades. Iniciativa Liberal, Livre, Chega e Aliança estão no limbo, perto de eleger um lugar na nova composição parlamentar. Com uma nota de destaque: é que a Iniciativa pode eleger entre um a dois lugares e o Livre surge com um lugar garantidamente alcançado. Certo é que só quando os resultados oficiais forem conhecidos poderá confirmar-se esta projeção.

No caso do Chega, há possibilidade de conquistar um lugar, num cenário em tudo idêntico ao Aliança de Pedro Santana Lopes.