PSD perde deputados no Alentejo

Os três principais círculos eleitorais do Alentejo – Portalegre, Évora e Beja – foram, nestas eleições, completamente dominados pela esquerda. Os oito mandatos daqueles distritos foram distribuídos, desta vez, unicamente entre o PS e a CDU. Com a fatia maior para os socialistas: 6 deputados do PS e dois para a CDU.

Em 2015, tanto em Beja como em Évora, o PS, a CDU e o PSD tinham elegido um deputado cada. Em Portalegre, os dois deputados do círculo tinham sido divididos entre o PS e o PSD. Desta vez, o PSD não conseguiu fazer eleger qualquer deputado nos três grandes círculos alentejanos.