O que já mudou no País

Faro: A CDU perdeu o único deputado que tinha. O PS, por seu lado, conseguiu ficar com mais um, somando cinco na totaldiade. O PSD manteve os três deputados e o BE segurou o que tinha.

Vila Real: Não houve qualquer mudança: O PSD continuou o partido mais votado, com três deputados ,e o PS manteve os dois deputados

Viana do Castelo: O PSD perdeu o primeiro lugar no pódio e passou de quatro para três deputados. O lugar do parlamento perdido foi para o PS que em vez de três , como em 2015, tem agora quatro deputados

Guarda: O PSD não conseguiu segurar o lugar de partido mais votado. E em vez de duas deputados terá apenas um. Já o PS manteve os dois que tinha. O distrito da Guarda, devido à atualização dos inscritos, perdeu um mandato e em vez de quatro passou a originar três mandatos, tendo sido, assim, o PSD a perdê-lo

Viseu: PSD perdeu dois deputados, ficando com quatro. O PS, por seu lado, subiu e passou de três para quatro deputados. Viseu foi um dos distritos que perdeu mandatos: tinha direito a nova e agora só a oito

Castelo Branco: O PS subiu e ficou com três deputados, tendo tirado um deputado ao PSD. Este só segurou um

Santarém: Nada mudou em termos de números de deputadas. Os socialistas continuaram a ser o mais votados com quatro deputados, seguidos do PSD, com três, do PCP, com um e do BE com outro.

Braga: Mais uma queda do PSD que perdeu dois deputados (passou de dez para oito) e perdeu o lugar de partido mais votado. Já o PS cresceu, tornou-se a força política mais forte e passou dos sete deputados para oito. O PCP também saiu derrotado, perdendo o único lugar que aqui tinha no Parlamento. Já o BE subiu e passou de um para dois. O CDS, ao contrário do maus resultados no resto do país, conseguiu ganhar um deputado, que não tinha

Aveiro: O PSD caiu a pique, e perdeu quatro deputados. Perdeu também o lugar de partido mais votado. Este foi tomado pelo PS que além de vencer em votos, conseguiu passar de cinco para sete deputados. O BE conseguiu aumentar de um para dois o número de deputados. O CDS, tal como em Braga, e contrariando o cenário no resto do País, conseguiu eleger um deputado que não tinha

Beja: PSD perdeu o único deputado que tinha que passou para o PS. Este tem agora não um, mas dois deputados. O PCP manteve o seu deputado

Bragança: Não se registaram mudanças e o PSD manteve-se na frente, com dois deputado. O PS ficou com o deputado que tinha

Coimbra: O PSD perdeu um deputado para o PS. Assim, os socialistas têm agora cinco e o PSD três. O BE manteve o seu mandato

Évora: PSD perdeu o único deputado que tinha, que foi ganho pelo PS. Este tem agora dois deputados. O PCP manteve o seu deputado

Leiria: PSD manteve-se como a maior força política, mas perdeu um dos seis deputados e ficou com cinco O PS ganhou-o e passou de três para quatro. O BE manteve o seu deputado

Portalegre: O PSD perdeu o único deputado que tinha para o PS que agora tem dois

Açores: O cenário fica igual a 2015: PS com três e PSD com dois deputados

Madeira: BE perde o deputado que tinha para o PS. Este passa a ter três deputados, os mesmos que o PSD. Os sociais-democratas continuam a ser os mais votados