“Cavaquistão” continua irredutível e a votar laranja

O PSD voltou a ganhar as eleições no distrito de Viseu – conhecido como o “Cavaquistão” desde os tempos das maiorias absolutas de Cavaco Silva -, ultrapassando o principal rival, PS, por 2614 votos. No total, apuradas as 277 freguesias do distrito, o PSD obteve 36,26%, face aos 35,35% do PS.

Os dois partidos dividiram, assim, os oito deputados do círculo eleitoral. Nas eleições de 2015, a coligação entre os PSD e o CDS tinha conseguido seis deputados, enquanto o PS ficou com três (entretanto, o distrito perdeu um mandato).

Nas eleições deste 6 de outubro, o BE ficou em terceiro lugar em Viseu, com 7,86%, seguido do CDS-PP, com 5,89%, e da CDU, com 2,30%.