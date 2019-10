As melhores piadas nas redes sociais sobre os resultados eleitorais

Comentários humorísticos sobre as projeções dos resultados eleitorais nas redes sociais.

"O CDS é tão religioso que decidiu reduzir o número de deputados eleitos para um terço." Diogo Faro

"CDS acaba de encerrar as portas e Largo do Caldas vai ser usado para alojamento local." Inimigo Público

"Negrão segue o argumentário de [David] Justino, querendo “relevar” o facto de o PSD ter tido muito melhor resultado do que aquilo para que as projeções apontavam no início da campanha. Já é capaz de dar para um tchim tchim na Lapa." Carlos Vaz Marques

"Olha, a futura PM [primeira-ministra] não se vai recandidatar." João Quadros

"CDU atribui abstenção às TV que atrofiam mentes e ao 'capitalismo desumano'" Título da Lusa, sobre as declarações do dirigente comunista Armindo Miranda

"Costa um dia vai estampar-se. Como sei eu isto? Porque todos, um dia, nos estampamos. Mas ainda não é desta. E merece. A fúria contra o agent provocateur foi arriscada, mas compensou. O CDS foi ao fundo (arranjasse um actor mais novo) e o PS com sorte precisa da CDU. Amén." Rui Zink

"Eu se fosse à malta do CDS, desligava a televisão e punha-me a ver porno japonês de animação, como aquele que inspirou a campanha das casas de banho." Pedro Vieira

"Augura-se o fim, camaradas. Estamos a 50% dos votos obtidos em 2015. Normal. Os grandes responsáveis pelos melhores resultados foram sanados. Pensando bem, eles, os liquidacionistas, os traidores, suavam a camisola. Nós, fizemos campanha por telepatia, a partir do sofá. E os andarilhos não são práticos para fazer arruadas. Aguardemos pelo resultado final." Página do PCTP/MRPP no Facebook